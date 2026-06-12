تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 12-06-2026

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المهم 1.1575، فتلك المقاومة تمثل عنق تركيبة فنية إيجابية قيد التكوين وهو نموذج القاع المزدوج، بالتزامن مع محاولة الزوج التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من أهمية تلك المنطقة في تحديد مسار الزوج القادم على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يهدد مكاسب الزوج الأخيرة ويجعلها عرضة للارتداد مرة أخرى.