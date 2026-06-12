تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 12-06-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، يحاول خلالها اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 64,000$، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، يأتي هذا مع وجود دعم إيجابي ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.