الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 12-06-2026

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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 12-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-12 16:35PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يواصل سعر الذهب (GOLD) في تداولاته المتقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول اختراق مستوى المقاومة الحالي 4,200$، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مقابل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يهدد تلك المكاسب الأخيرة بالانعكاس السلبي في أي وقت.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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