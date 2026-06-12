تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 12-06-2026

يواصل سعر الذهب (GOLD) في تداولاته المتقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول اختراق مستوى المقاومة الحالي 4,200$، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مقابل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يهدد تلك المكاسب الأخيرة بالانعكاس السلبي في أي وقت.