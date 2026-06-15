الاقتصاد

سعر الفضة يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 15-06-2026

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  • سعر الفضة يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 15-06-2026 1/2
  • سعر الفضة يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 15-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-14 23:42PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم ناقلات (QGTS) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما يمنح السهم المزيد من الزخم الإيجابي في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 4.10 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 4.50 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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