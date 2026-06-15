سعر الفضة يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 15-06-2026

قفز سعر سهم ناقلات (QGTS) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما يمنح السهم المزيد من الزخم الإيجابي في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 4.10 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 4.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد