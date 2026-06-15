سعر النفط الخام يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-06-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليدفع بالسعر نحو مهاجمة مستوى المقاومة المهم 4,300$، بالتزامن مع محاولاته للتخلص من الضغط السلبي الذي يفرضه المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، لتزيد من أهمية تلك المنطقة في تحديد الاتجاه القادم للسعر على المدى القريب، سواء باستكمال موجة التعافي الحالية أو العودة إلى الضغوط البيعية من جديد.

ويأتي هذا الصعود مدعوماً بسيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، إلى جانب تحسن واضح في مؤشرات القوة النسبية التي بدأت في إرسال إشارات إيجابية بعد نجاح السعر في تصريف حالة التشبع الشرائي السابقة، ويمنح ذلك الذهب زخماً إضافياً قد يساعده على مواصلة الارتفاع واختبار مستويات مقاومة أعلى.