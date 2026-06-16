شكرا لقرائتكم خبر تحت شعار "حلول موثوقة وتميز معتمد"، السعودية للشحن تعلن عن حملة لإبراز خدماتها المتخصصة في سلاسل الإمداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الخطوط السعودية للشحن، الناقل الوطني للشحن في المملكة، اليوم عن إطلاق حملة عالمية تحت شعار "حلول موثوقة، بتميز معتمد"، والموجهة إلى عملائها وشركائها في قطاع الأعمال، بهدف تسليط الضوء على مستويات الدقة التشغيلية، واعتمادات الجودة المستقلة، والخدمات المتخصصة التي تتطلب عناية خاصة في سلاسل الامداد.

وتأتي هذه الحملة المتعددة القنوات، لتبرز الأثر الملموس للخدمات اللوجستية الآمنة والموثوقة، في قطاع غالباً ما تُقاس فيه الكفاءة بالمؤشرات التشغيلية والأرقام الفنية. كما تستعرض الدور الحيوي الذي تؤديه عمليات الشحن المتخصصة في دعم منظومات الرعاية الصحية العالمية، واستدامة المجتمعات، وحماية المقتنيات والإرث الثقافي.

ويستند هذا الدور المحوري في قطاع الشحن المتخصص إلى منظومة متكاملة من الاعتمادات الدولية التي تعزز موثوقية العمليات وجودتها، حيث حصلت الخطوط السعودية للشحن على ثلاث شهادات معتمدة ضمن برنامج التميز في التحقق المستقل (CEIV) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ، من ضمنها شهادة التميز في الخدمات اللوجستية الدوائية (CEIV Pharma) ، وشهادة التميز في الخدمات اللوجستية للبضائع الطازجة (CEIV Fresh)، وشهادة التميز في نقل بطاريات الليثيوم (CEIV Lithium) ، إلى جانب ست شهادات متخصصة من المنظمة الدولية للتقييس (ISO).

وتستعرض الحملة مجموعة الخدمات الاستثنائية التي تقدمها الشركة لنقل الشحنات الحيوية والمخصصة، ففي مجال الخدمات الدوائية المتخصصة، تلتزم السعودية للشحن بتطبيق أعلى معايير ممارسات التوزيع الجيد (GDP)، بما يضمن المحافظة على سلامة المنتجات الدوائية، ووصولها في حالة مثالية.

أما في مجال الشحنات الطازجة، فتوظف الشركة حلول سلسلة التبريد المتطورة للحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها، وتشمل هذه الحلول تقنيات التبريد بالتفريغ (Vacuum Cooling) وعربات التبريد، بما يسهم في حماية المنتجات الزراعية سريعة التلف ودعم سلاسل الإمداد الغذائية في المجتمعات في القارة افريقيا.

وفي مجال نقل الحيوانات الحية، تعمل الشركة وفق اللوائح والمعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من خلال استخدام حظائر جوية مصممة خصيصاً ومقصورات شحن مزودة بأنظمة تحكم بالحرارة تضمن سلامة الحيوانات أثناء الرحلة ومراقبتها بصورة مستمرة. كما تبرز الحملة خدمات نقل الشحنات القيّمة، التي توفر مستويات متقدمة من الحماية، والمراقبة، والأولوية التشغيلية للشحنات عالية القيمة، إلى جانب خبراتها المعتمدة في مناولة ونقل البضائع الخطرة وفق أعلى معايير السلامة والامتثال الدولية.

وتدعم، هذه الخدمات المتخصصة، الاستراتيجية التوسعية للشركة القائمة على الاستثمار المتواصل في طائرات شحن حديثة عالية السعة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية ويعزز الكفاءة التشغيلية وجاهزيتها لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن المتخصصة، ويرسخ مكانتها كشريك لوجستي عالمي موثوق قادر على إدارة أكثر التحديات اللوجستية تعقيداً بكفاءة واستمرارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستي رائد.

وتعتمد الشركة على الموقع الاستراتيجي للمملكة كركيزة أساسية في شبكة خطوطها، إذ يمكنها ربط الأسواق والشركات عبر شبكة دولية متنامية تغطي ثلاث قارات حول العالم. كما يعزز حضورها في أسواق شرق آسيا والمحيط الهادئ كل من شركة "السعودية للشحن العالمية" في هونغ كونغ واتفاقيات التعاون المباشرة مع "خطوط الشحن الصينية"، بما يدعم قدرتها على توفير حلول لوجستية موثوقة ومرنة، ويسهل التدفق المستمر لسلاسل الإمداد العالمية.

وتؤكد السعودية للشحن عبر هذه الحملة، أن الموثوقية في عمليات الشحن لا تتوقف عند نقل البضائع، بل تُبنى على اعتمادات دولية صارمة، وتقنيات رقمية متقدمة، وانضباط تشغيلي راسخ ما يمكنها من تعزيز قدرتها على الوفاء بوعدها المتمثل بتوفير "حياة بلا توقف".