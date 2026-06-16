تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 16-06-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة 67,500$، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها يعزز من استقرار تلك الحركة التصحيحية الصاعدة.