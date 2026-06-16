تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-06-2026

تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 1,800$، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها وبدء ظهور تقاطع إيجابي يعزز من فرص صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يساعد في استقرار موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.