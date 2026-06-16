الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-06-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-16 10:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 1,800$، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها وبدء ظهور تقاطع إيجابي يعزز من فرص صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يساعد في استقرار موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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