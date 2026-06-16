شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-16 10:56AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 1,800$، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها وبدء ظهور تقاطع إيجابي يعزز من فرص صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يساعد في استقرار موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.