سعر الفضة تعمق من خسائرها وسط ضغوط بيعية متزايدة – توقعات اليوم – 19-06-2026

واصل سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في كسر مستوى الدعم 4,200$، والذي كان يمثل آخر مستهدفاتنا السعرية المحتملة، في إشارة فنية سلبية تعكس استمرار هيمنة الضغوط البيعية على حركة السعر وتزايد قوة الاتجاه الهابط المسيطر على المدى القصير.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار تداول الذهب دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل ممارسة ضغطه السلبي على السعر ويحد من فرص التعافي، كما تتواصل الإشارات السلبية الصادرة عن مؤشرات القوة النسبية رغم استقرارها في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما يعكس قوة الزخم الهابط الحالي، خاصة مع استمرار تحركات السعر بمحاذاة خط ميل هابط داعم لهذا المسار، تبقى احتمالات تسجيل المزيد من الخسائر قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة.