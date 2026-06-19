سعر الدولار مقابل الين يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-06-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسب محدودة وحذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

يأتي هذا الاداء في ظل تأثر السعر بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.