سعر الذهب يصل لهدفنا السعري - توقعات اليوم – 19-06-2026

استقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على خسائره الحادة الأخيرة، في محاولة لإظهار بعض التماسك بعد موجة بيعية قوية دفعت الزوج إلى مستويات منخفضة، وذلك رغم استمرار الضغوط الفنية السلبية المسيطرة على تحركاته في الأجل القصير.

ولا تزال الصورة الفنية تميل إلى السلبية مع استمرار تداول الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 وتحركه بمحاذاة خط ميل هابط يدعم الاتجاه الرئيسي الهابط، إلا أن بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، قد يساهم في الحد من وتيرة الخسائر الحالية ويدعم فرص حدوث ارتدادات صعودية محدودة أو فترة من التذبذب قبل تحديد الاتجاه التالي.