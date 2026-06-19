الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يظهر تماسكاً مؤقتاً بدعم من المؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 19-06-2026

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  • سعر اليورو مقابل الدولار يظهر تماسكاً مؤقتاً بدعم من المؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 19-06-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الدولار يظهر تماسكاً مؤقتاً بدعم من المؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 19-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-18 16:01 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السعر دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، لينهي بذلك على آمال تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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