سعر اليورو مقابل الدولار يظهر تماسكاً مؤقتاً بدعم من المؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 19-06-2026

واصل سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السعر دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، لينهي بذلك على آمال تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.