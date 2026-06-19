سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-06-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك عقب وصوله لمستوى المقاومة 161.50، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية للزوج، ليحاول بهذا الأداء جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستغل ذلك في اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه على المدى القريب.

يأتي ذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم إيجابي وديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السعر.