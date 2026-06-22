تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 22-06-2026

سجّل سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة بعض المكاسب الإضافية بملامسته لمستوى 100.90 ومن ثم ليرتد ليستقر بقرب الحاجز المخترق والمتمثل بمستوى 100.60 محاولا بذلك تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتأكيد الاستمرارية الإيجابية بتداولات الفترة الحالية.

سنعتمد حاليا على محاولة تشكيل مستوى 100.20 للدعم الإضافي ليؤكد ذلك احتجاز السعر ضمن المسار الصاعد وبتجميعه للعزم الإيجابي سيسهل ذلك مهمة اندفاعه مجددا نحو 100.90 وصولا للهدف التالي المستقر قرب 101.45.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.50 و 100.90

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع