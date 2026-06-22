شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بأكثر من 3.5% بفضل التقدم فى مفاوضات السلام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أسبوع

•أسعار النفط تنخفض بنحو 2% بفضل حركة المرور في مضيق هرمز

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوع ،في طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بدعم انخفاض أسعار النفط العالمية عقب إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا.



في ظل التسعير المرتفع لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،خاصة بعد الاجتماع المتشدد الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وارش،تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور المزيد من الأدلة الحاسمة حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 1.5% إلى (4,220.71$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,155.54$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,136.65$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.3% ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى أسبوع عند 4,122.06 دولارًا للأونصة.



•وفقد المعدن الثمين"الذهب" الأسبوع الماضي نسبة 1.5%،فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب ارتفاع الدولار وعوائد السندات فى الولايات المتحدة عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بحوالي 2% ،فى طريقها لتسجيل أدنى مستوى فى عدة أشهر ،بفضل مرور المزيد من ناقلات النفط العالقة عبر مضيق هرمز ،وبعد التقدم فى مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



المفاوضات الأمريكية–الإيرانية

•انتهت الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وسط أجواء وُصفت بأنها "إيجابية وبناءة"، رغم التوترات والتهديدات المتبادلة التي سبقت الاجتماعات.

•واختتمت المحادثات رفيعة المستوى في وقت مبكر يوم الاثنين، على أن تُستأنف الاجتماعات الفنية هذا الأسبوع.

•أعلن الوسطاء (قطر وباكستان) أن الطرفين توصلا إلى خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وهو ما يُعد أبرز تقدم دبلوماسي منذ أشهر.

•تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا لمتابعة المفاوضات المستقبلية، إضافة إلى آلية اتصال مستمرة بين الجانبين لتجنب التصعيد.



الفائدة الأمريكية

•أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.

•صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع( 12 صوتًا مقابل لا شيء) للإبقاء على سعر الفائدة الفيدرالية القياسي عند نطاق(3.50%- 3.75% )،والذي يعد أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.

•أجرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد"كيفن وارش" تعديلاً جذرياً على بيان السياسة النقدية عبر حذف البنود والعبارات التي كانت تشير سابقاً إلى "وجود ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلًا"، ليتخذ البنك موقفاً أكثر صرامة وحذراً.

•أجمع الأعضاء على إلغاء وحذف كافة التوقعات السابقة التي كانت تشير لخفض الفائدة خلال العام الجاري ، توقع 9 أعضاء من أصل 18 عضواً ضرورة رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية عام 2026.

•عقب الاجتماع ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو من 91% إلى 72% ،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 9% إلى 28%.

•وتراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 45% إلى 15% ،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 55% إلى 85%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات حول أداء الذهب

قال إدوارد مير، المحلل في شركة ماركس: الوضع الحالي في سويسرا يختلف تمامًا عما كان عليه قبل ساعات قليلة عندما كان الجانبان يتجادلان، لكن يبدو الآن أنهما يحرزان بعض التقدم.



وأضاف مير: سنستمر في التداول وفقًا للمؤشرات الجيوسياسية لفترة أطول قليلًا، لكن الوضع متقلب، لذا ربما من الأفضل مراقبة التطورات من بعيد في الوقت الراهن.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,020.49 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 4 يونيو الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول تعويض بعضاً من خسائره - توقعات اليوم – 22-06-2026