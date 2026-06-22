الاقتصاد

سعر سهم Accenture (ACN) يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 22-06-2026

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  • سعر سهم Accenture (ACN) يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 22-06-2026 1/2
  • سعر سهم Accenture (ACN) يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 22-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-22 12:50 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم دولار تري DOLLAR TREE, INC (DLTR) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي وديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما ضاعف من الضغوط الإيجابي حول السهم، خاصة ويأتي هذا مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، في إشارة واضحة على دخول زخم إيجابي جديد.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 98.00$، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 116.90$ مع وجود فرص قوية لاختراقه.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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