سعر سهم Linde (LIN) يبدأ بتصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 22-06-2026

قفز سعر سهم دولار تري DOLLAR TREE, INC (DLTR) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي وديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما ضاعف من الضغوط الإيجابي حول السهم، خاصة ويأتي هذا مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، في إشارة واضحة على دخول زخم إيجابي جديد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 98.00$، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 116.90$ مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد