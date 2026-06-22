شكرا لقرائتكم خبر عن تدوير البيئة الأهلية تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 60 مليون ريال من الأهلي السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تقترب من أدنى مستوى في عامين

•وزيرة المالية اليابانية تلمح إلى تدخل محتمل في سوق الصرف

•الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه مقابل سلة من العملات

•الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خارطة طريق للاتفاق النهائي



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليستأنف خسائره التي توقفت يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى في عامين ، وذلك تحت أنظار السلطات الحكومية اليابانية، التي تواصل التأكيد على الاستعداد التام للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لحماية العملة المحلية من التحركات المفرطة.



لا تزال العملة الأمريكية تحظى بدعم قوي من تدفقات المستثمرين الباحثين عن أفضل الفرص الاستثمارية، وذلك في أعقاب الاجتماع المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، وهو ما يطغى على التأثير السلبي لانحسار الطلب على الملاذات الآمنة بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتي أسفرت عن الاتفاق على خريطة طريق تمتد لـ60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (161.61¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (161.22¥)، و سجل أدنى مستوى عند (161.22¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الستة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في عامين عند 161.81 ينات.



•وفقد الين الأسبوع الفائت نسبة 0.7% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة أسبوعية في شهر ،بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



السلطات اليابانية

تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف، خاصة مع اقتراب الين من المستويات الأدنى فى 40 عاماً ، وذلك بعد تجاوزه الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كخط أحمر قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجددًا لدعم العملة في الأسواق.



وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن طوكيو تدخلت عدة مرات في أواخر أبريل و أوائل مايو الماضي لوقف تراجع الين. وقد بلغ سعر صرفه حينها 160.72 ينًا للدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024.



أكّدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما ، في أحدث مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين ، أن السلطات الحكومية جاهزة تماماً ومستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة والتدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي في أي وقت لحماية الين من تحركات المضاربة.



شددت كاتاياما على أن موقف الوزارة ثابت ولم يتغير؛ حيث قالت: "سنستجيب بشكل مناسب ومباشر لتقلبات سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة وفي أي وقت ،وامتنعت الوزيرة عمداً عن تحديد سعر صرف معين كخط أحمر لبدء التدخل الفعلي، وذلك كجزء من استراتيجية الغموض البنّاء لإرباك المضاربين.



أراء وتحليلات

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في شركة ستون إكس: قد تشعر وزارة المالية اليابانية بالقلق إزاء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى له في عام 2024.



وأضاف سيمبسون:وقد تشعر أيضًا بالعجز عن فعل أي شيء حيال ذلك، إذ قد يكون التدخل ضد توجهات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وقوة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مكلفًا وغير مجدٍ.



الفائدة اليابانية

•رفع البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي ،سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 1995،في خطوة تاريخية جديدة في مسار تطبيع السياسة النقدية لرابع أكبر اقتصاد في العالم.

•قال نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، يوم الجمعة إن التضخم قد يتجاوز هدف البنك البالغ 2%، وأشار إلى تكلفة التأخر في رفع أسعار الفائدة، مؤكداً عزم البنك على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض.

•تشير استطلاعات الرأي الاقتصادية إلى أن الاحتمال الأكبر والسيناريو الأساسي المتوقع لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة إضافية في ديسمبر القادم.

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو المقبل مستقر حاليًا دون 25%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.15% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت يوم الجمعة ، ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى 13 شهراً ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،خاصة بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي جاء أكثر تشددًا عما كان متوقعًا فى الأسواق ،الأمر الذي عزز بقوة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام.



ويطغي ذلك على التأثير السلبي لانحسار الطلب على الملاذات الآمنة بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتي أسفرت عن الاتفاق على خريطة طريق تمتد لـ60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.



المفاوضات الأمريكية–الإيرانية

•انتهت الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وسط أجواء وُصفت بأنها "إيجابية وبناءة"، رغم التوترات والتهديدات المتبادلة التي سبقت الاجتماعات.

•واختتمت المحادثات رفيعة المستوى في وقت مبكر يوم الاثنين، على أن تُستأنف الاجتماعات الفنية هذا الأسبوع.

•أعلن الوسطاء (قطر وباكستان) أن الطرفين توصلا إلى خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وهو ما يُعد أبرز تقدم دبلوماسي منذ أشهر.

•تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا لمتابعة المفاوضات المستقبلية، إضافة إلى آلية اتصال مستمرة بين الجانبين لتجنب التصعيد.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 22-06-2026