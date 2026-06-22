البابطين تبدأ توزيع أرباح الربع الأول 2026 بواقع 0.5 ريال للسهم غداً

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الأبيض "الفضة" يبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أسبوع

•أسعار النفط تنخفض بنحو 2% بفضل حركة المرور في مضيق هرمز

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 3.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أسبوع ، في طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم انخفاض أسعار النفط العالمية عقب إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا.



في ظل الاحتمالات القوية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، خاصة بعد الاجتماع المتشدد الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وارش، تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور المزيد من الأدلة الحاسمة حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 3.6% إلى (67.16$ ) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (64.85$)، وسجلت أدنى مستوي عند (64.25$).

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، فقدت أسعار الفضة نسبة 1.35% ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى في أسبوع عند 63.28 دولارًا للأونصة.



•فقد المعدن الأبيض"الفضة" الأسبوع المنصرم نسبة 4.65%،في خامس خسارة أسبوعية في غضون شهر ونصف ،بسبب ضغط دولار وعوائد الولايات المتحدة.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بحوالي 2% ،فى طريقها لتسجيل أدنى مستوى فى عدة أشهر ،بفضل مرور المزيد من ناقلات النفط العالقة عبر مضيق هرمز ،وبعد التقدم فى مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



ومما لا شك فيه أن هبوط أسعار النفط يساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بتسارع التضخم، الأمر الذي قد بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير على المدى القريب، مع تنامي التوقعات بخفضها على المدى الأطول.



المفاوضات الأمريكية–الإيرانية

•انتهت الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وسط أجواء وُصفت بأنها "إيجابية وبناءة"، رغم التوترات والتهديدات المتبادلة التي سبقت الاجتماعات.

•واختتمت المحادثات رفيعة المستوى في وقت مبكر يوم الاثنين، على أن تُستأنف الاجتماعات الفنية هذا الأسبوع.

•أعلن الوسطاء (قطر وباكستان) أن الطرفين توصلا إلى خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وهو ما يُعد أبرز تقدم دبلوماسي منذ أشهر.

•تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا لمتابعة المفاوضات المستقبلية، إضافة إلى آلية اتصال مستمرة بين الجانبين لتجنب التصعيد.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو مستقر حاليًا عند 64% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 36%.

•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 11% ،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 89%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.



نظرة فنية

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