سعر سهم كوكاكولا (KO) يرتكز إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 22-06-2026

شهد سعر سهم شركة ماريوت انترناشيونال MARRIOTT INTERNATIONAL (MAR) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 406.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 406.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 435.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد