تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 22-06-2026

تعرض سعر سهم Accenture plc (ACN) للسقوط الحر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 155.85$، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 155.85$، ليستهدف مستوى الدعم النفسي عند سعر 100.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط