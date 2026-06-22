تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 22-06-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الرئيسي 4,200$، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.