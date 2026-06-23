تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 23-06-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى الدعم 62,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.