شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي مدعوماً بعمليات شراء من مستويات منخفضة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية قد تتكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

•تباطؤ مستويات الدولار الأمريكي بعد تعليقات فيدرالية

•السلطات الحكومية تراقب عن كثب تحركات العملة المحلية

•ارتفاع التضخم الأساسي في طوكيو طبقًا لتوقعات السوق



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار الأمريكي ، مع نشاط ملحوظ لعمليات الشراء من مستويات المنخفضة.



وبات المستوى الأدنى في عامين على بعد نقطة واحدة فقط عن المستويات الأدنى منذ عام 1986 ، الأمر الذي يدفع الين لمحاولة الابتعاد عن تلك المستويات، وسط رقابة مشددة من السلطات اليابانية، التي تواصل إصدار التحذيرات بشأن احتمال التدخل في سوق الصرف للحد من ضعف العملة المحلية وكبح التحركات المفرطة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.1% إلى (161.60¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (161.78¥)، و سجل أعلى مستوى عند (161.853¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس مستقراً مقابل الدولار ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في عامين عند 161.94 ينات ،على بعد نقطة واحدة من المستويات الأدنى في 40 عاماً عند 161.95 ينات.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن المستويات الأعلى في 13 شهرًا ،عاكسًا استمرار تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار بعد أن جاء التضخم في الولايات المتحدة متوافقًا مع التوقعات، وأرسل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إشارات متباينة بشأن مسار السياسة النقدية على مدار هذا العام.



قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إن هناك "بارقة أمل" بشأن تضخم الخدمات، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال مرتفعة للغاية وتتجه في الاتجاه الخاطئ.



وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وسياسة أسعار الفائدة "في وضع جيد" لخفض ضغوط الأسعار.



السلطات اليابانية

تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف، خاصة مع اقتراب الين من المستويات الأدنى فى 40 عاماً ، وذلك بعد تجاوزه الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كخط أحمر قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجددًا لدعم العملة في الأسواق.



خلال هذا الأسبوع ،عقدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، اجتماعًا عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، وسط تزايد المخاوف بشأن التقلبات الحادة في العملة.



وعلى حسب مصادر لوكالة "رويترز" ركز الاجتماع على السياسات المقترحة لمواجهة ضعف الين التاريخي، بما في ذلك التدخل المحتمل في سوق الصرف الأجنبي.



أكّدت كاتاياما ،أن السلطات الحكومية جاهزة تماماً ومستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة و التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي في أي وقت لحماية الين من تحركات المضاربة.



أراء وتحليلات

•قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في شركة ستون إكس: قد تشعر وزارة المالية اليابانية بالقلق إزاء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى له في عام 2024.

•وأضاف سيمبسون:وقد تشعر أيضًا بالعجز عن فعل أي شيء حيال ذلك، إذ قد يكون التدخل ضد توجهات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وقوة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مكلفًا وغير مجدٍ.

•وقالت سايوري شيراي، العضوة السابقة في بنك اليابان، إن الين الياباني قد ينخفض إلى 165 للدولار إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.



التضخم الأساسي في طوكيو

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى اليابان ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى طوكيو بنسبة 1.6% فى يونيو ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.6% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.3% في مايو.



رغم هذا الارتفاع في مؤشر التضخم الأساسي ،غير أنه لا يزال بعيد عن مستهدف بنك اليابان عند 2% ،مما يظهر استمرار ضعف الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي ، ويقلص من فرص إجراء زيادات فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.



الفائدة اليابانية

•أظهر ملخص للآراء في اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو الذي نُشر يوم الأربعاء ،أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان دعوا إلى مزيد من التشديد النقدي لدفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي نحو مستويات تُعتبر محايدة للاقتصاد.

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو المقبل مستقر حاليًا دون 25%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



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