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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 26-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-26 11:48 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تتسم تحركات سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، مع تماسك مستوى الدعم المحوري 1,550$، وهو ما يكسب السعر زخماً إيجابياً يساعده في الاستقرار أمام الضغوط السلبية المحيطة به، حيث يعاني السعر من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.