الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 26-06-2026

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  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 26-06-2026 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 26-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-26 11:48 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تتسم تحركات سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، مع تماسك مستوى الدعم المحوري 1,550$، وهو ما يكسب السعر زخماً إيجابياً يساعده في الاستقرار أمام الضغوط السلبية المحيطة به، حيث يعاني السعر من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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