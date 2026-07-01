سعر سلامة (8050) يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 01-07-2026

شهد سعر سهم شركة زهرة الواحة للتجارة (3007) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع وجود ضغط إيجابي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.57 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد