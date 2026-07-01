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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالزحف السلبي– توقعات اليوم 1-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-01 05:14 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر النحاس الارتداد الإيجابي الأخير بملامسته لمستوى 6.2000$ ومن ثم ليبدأ بتشكيل بعض التداولات التصحيحية الهابطة متأثرا بالثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.300$ لنلاحظ تسلله حاليا نحو مستوى 6.0500$.
نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليعزز ذلك فرص تجاوزه للعائق المستقر عند 5.9500$ ليفتح الباب أمامه لاستهداف المزيد من المحطات التصحيحية والتي قد تبدأ من 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.820 $ و 6.1500$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز