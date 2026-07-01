سعر اليورو مقابل الين يحقق الهدف-توقعات اليوم 1-7-2026

استئناف سعر المؤشر بتداولات يوم أمس تشكيله لموجات صاعدة قوية لنلاحظ تحقيقه بذلك لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 7520.00 ومن ثم ليستقر دون الحاجز الأولي المتمثل بمستوى 7505.00.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك بتجاوز الحاجز الحالي لنتوقع مهاجمته مباشرة لمستوى 7575.00 والذي بتجاوزه سيؤكد انتقاله لمرحلة إيجابية جديدة باندفاعه نحو القمة التاريخية المتمركزة قرب 7630.00, أما عودة السعر للمسار التصحيحي الهابط فإن ذلك يحتاج تشكيله لهبوط حاد ليستقر دون الدعم المتمثل بمستوى 7375.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7420.00 و 7575.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع