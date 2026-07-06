اليورو يتخلى عن ذروة أسبوعين بسبب جني الأرباح

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تبتعد عن أعلى مستوى في أسبوعين

•الين يقترب مرة أخرى من المستويات الأدنى في 40 عامًا

• الدولار الأمريكي يرتفع مقابل سلة من العملات العالمية

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في أسبوعين ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.



يتحرك الين هبوطًا صوب المستويات الأدنى في 40 عامًا ، مما يبقي المستثمرين قلقين بشأن الخطوة التالية المحتملة من السلطات اليابانية ،خاصة بعد تدخل البنك المركزي في سوق الصرف أدي إلى انتعاش العملة لفترة وجيزة يوم الخميس الماضي.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.35% إلى ( 161.86¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (161.26¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 161.24¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في أسبوعين عند 160.48 ينات.



•وحقق الين الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،في أول مكسب أسبوعي منذ مايو الماضي ،بسبب التكهنات حول تدخل بنك اليابان ،وبعد صدور بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة.



السلطات اليابانية

التراجع الحالي في سعر صرف الين ،يُعيد العملة إلى دائرة الاهتمام مرة أخرى ، إذ يتحرك بالقرب من أدنى مستوياته في 40 عامًا، مما يعزز التكهنات حول تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.



وسجل الين يوم الأربعاء الماضي أدنى مستوياته منذ عام 1986 عند 162.84 ينات ،ما دفع بنك اليابان إلى التدخل يوم الخميس ،ليحقق الين ارتفاع بنسبة 0.9% بأكبر مكسب يومي منذ مايو الماضي.



أراء وتحليلات

•يرى محللو أو سي بي سي، أن مخاطر التدخل من المرجح أن تؤدي إلى موجات من التقلبات وتصحيحات مؤقتة، أكثر من كونها ستحدث انعكاسًا دائمًا في اتجاه زوج الدولار/الين.

•وقالوا: من دون تحول جوهري في الأساسيات الاقتصادية، فمن غير المرجح أن تنجح التحذيرات اللفظية أو حتى التدخل المباشر وحدهما في تغيير الاتجاه العام للزوج.

•قال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي الأسواق لدى بانكبيرن جلوبال فوركس : السوق يدرك أنه يواجه خطر تدخل السلطات اليابانية.

•وأضاف تشاندلر: لا نزال نرصد في سوق الخيارات مؤشرات على قيام بعض كبار المستثمرين بشراء عقود بيع قصيرة الأجل على الدولار، كوسيلة للتحوط وحماية مراكزهم الشرائية على العملة الأمريكية في حال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



أكد بعض المحللين أن التوقعات العامة للدولار الأمريكي لا تزال إيجابية، وأشاروا إلى احتمالات ارتفاع معتدل للدولار بنسبة 2-3% في النصف الثاني من عام 2026.



يركز المستثمرون هذا الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو لفهم توجهات صناع السياسات بشأن توقعات أسعار الفائدة على مدار هذا العام.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو مستقر حاليًا دون 25%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

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