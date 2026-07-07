سعر النفط خام برنت يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 07-07-2026

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما مثل دعماً ديناميكياً ساعده على اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، في إشارة قوية على عزم الزوج مواصلة هذا الصعود التصحيحي، ولكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة.