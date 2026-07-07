الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 07-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 07-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 07-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 07-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-07 01:18 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسب الزوج زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستعد الزوج بهذا الاداء لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 1.4245، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار الإيجابية، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة قوية لدخول زخم إيجابي جديد حول الزوج قد يدفعه لاختراق تلك المقاومة في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا