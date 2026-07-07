سعر الدولار مقابل الفرنك بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 07-07-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسب الزوج زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستعد الزوج بهذا الاداء لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 1.4245، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار الإيجابية، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة قوية لدخول زخم إيجابي جديد حول الزوج قد يدفعه لاختراق تلك المقاومة في الفترة القريبة المقبلة.