سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 07-07-2026

تقدم سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب التصحيحية في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.