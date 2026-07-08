الاقتصاد

سعر النفط الخام يعزز مكاسبه وسط إشارات فنية متباينة – توقعات اليوم – 08-07-2026

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  • سعر النفط الخام يعزز مكاسبه وسط إشارات فنية متباينة – توقعات اليوم – 08-07-2026 1/2
  • سعر النفط الخام يعزز مكاسبه وسط إشارات فنية متباينة – توقعات اليوم – 08-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-08 01:16 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليرتكز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع اختباره مستوى الدعم المحوري 60.00$، والذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية في التحليلات السابقة، في محاولة من السعر للتماسك أمام الضغوط البيعية.

 

ورغم هذا الارتكاز لا تزال النظرة الفنية تميل إلى السلبية، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يعزز هذا المسار، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات سلبية بعدما تمكنت من تصريف حالة التشبع البيعي، وهو ما يفتح المجال أمام استئناف الضغوط البيعية واحتمال تسجيل المزيد من الخسائر خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم ينجح السعر في الحفاظ على مستوى الدعم الحالي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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