سعر النفط الخام يعزز مكاسبه وسط إشارات فنية متباينة – توقعات اليوم – 08-07-2026

انخفض سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليرتكز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع اختباره مستوى الدعم المحوري 60.00$، والذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية في التحليلات السابقة، في محاولة من السعر للتماسك أمام الضغوط البيعية.

ورغم هذا الارتكاز لا تزال النظرة الفنية تميل إلى السلبية، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يعزز هذا المسار، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات سلبية بعدما تمكنت من تصريف حالة التشبع البيعي، وهو ما يفتح المجال أمام استئناف الضغوط البيعية واحتمال تسجيل المزيد من الخسائر خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم ينجح السعر في الحفاظ على مستوى الدعم الحالي.