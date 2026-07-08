سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 08-07-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 63,000$، الذي وفر قاعدة قوية لانطلاق ارتداد إيجابي، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية عقب نجاحها في تصريف حالة التشبع الشرائي، وهو ما عزز من فرص استعادة الزخم الصاعد.

ويواصل السعر تلقي الدعم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، إلى جانب تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وتدعم هذه العوامل الفنية مجتمعة احتمالات مواصلة الصعود واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة.