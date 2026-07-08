سعر سهم استثمار (1030) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 08-07-2026

ارتفع سعر سهم كاتريون (6004) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي بها ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 74.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 79.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد