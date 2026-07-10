سعر النفط الخام يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 10-07-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على سلسلة من المكاسب المتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم بهذا الصعود خط الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالتزامن مع ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في اختبار فني مهم قد يحدد وجهة السعر خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات تحذيرية، مع تشكل دايفرجنس سلبي عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، بالتزامن مع ظهور تقاطع سلبي، ما يشير إلى تراجع الزخم الصاعد ويزيد من احتمالات مواجهة السعر لضغوط بيعية عند مستويات المقاومة الحالية، ما لم ينجح في تأكيد اختراقها.