الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-07-2026

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  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-10 02:39 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في إشارة إلى استمرار هيمنة الضغوط البيعية على تحركات الزوج.

 

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع كسر الزوج لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي تحول إلى مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغوط السلبية وتزيد من احتمالات تعميق الخسائر التصحيحية خلال الفترة القريبة المقبلة، وتزداد هذه النظرة السلبية ترجيحاً في حال نجح الزوج في تأكيد كسر مستويات الدعم القريبة، ما قد يفتح المجال لمزيد من التراجع نحو مستويات أدنى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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