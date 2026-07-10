سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 10-07-2026

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير، ليسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد.