الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 10-07-2026

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  • سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 10-07-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 10-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-10 02:44 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير، ليسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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