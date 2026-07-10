سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 10-07-2026

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 1.4145، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.