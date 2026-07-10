الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 10-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 10-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 10-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-10 02:41 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 1.4145، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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