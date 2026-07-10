سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 10-07-2026

تقدم قليلاً سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السعر واستكمال المسار التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بشرط اختراقه أولاً لخط الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتحرك السعر بمحاذاته حتى تلك اللحظة.

وما يدعم هذا السيناريو الإيجابية بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع ظهور بوادر إشارات إيجابية منها.