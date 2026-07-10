سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 10-07-2026

انزلق سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في إشارة إلى استمرار هيمنة الضغوط البيعية على تحركات الزوج.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع كسر الزوج لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي تحول إلى مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغوط السلبية وتزيد من احتمالات تعميق الخسائر التصحيحية خلال الفترة القريبة المقبلة، وتزداد هذه النظرة السلبية ترجيحاً في حال نجح الزوج في تأكيد كسر مستويات الدعم القريبة، ما قد يفتح المجال لمزيد من التراجع نحو مستويات أدنى.