سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 10-07-2026

تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً ببدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما يشير إلى بداية تشكل دايفرجنس إيجابي يعزز من فرص استمرار التعافي.

ويحظى السعر أيضاً بدعم ديناميكي من استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تعزيز الزخم الشرائي، بالتزامن مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وتدعم هذه العوامل الفنية مجتمعة احتمالات مواصلة الارتفاع واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة، ما دام السعر يحافظ على استقراره أعلى مستويات الدعم الحالية.