سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يقترب من هدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-07-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار حركة تصحيحية تهدف إلى اكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتزامن مع محاولات السعر تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية.

وجاء هذا التراجع مع بدء ظهور تقاطع سلبي على مؤشرات القوة النسبية، في إشارة إلى تراجع مؤقت في الزخم الصاعد، إلا أن الصورة الفنية العامة لا تزال إيجابية، ويواصل البتكوين الاستفادة من الدعم الديناميكي الناتج عن تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ما يبقي فرص استئناف الارتفاع قائمة طالما حافظ السعر على هذا الدعم.