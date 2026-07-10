شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل الصعود بفضل انحسار التوترات فى هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى مؤشر ناسداك المركب تعاملات يوم الخميس على ارتفاع قوي، بعدما قادت أسهم شركات أشباه الموصلات موجة صعود في الأسواق الأمريكية، متجاوزة المخاوف المرتبطة بتجدد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وما قد يترتب عليها من ضغوط تضخمية.

وأعلنت طهران أنها استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت وقطر والبحرين، وذلك رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران يوم الأربعاء.

مكاسب شركات أشباه الموصلات تطغى على المخاوف الجيوسياسية وترفع مؤشرات وول ستريت

وقفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (PHLX Semiconductor Index - SOX) بنسبة 3.06%، مسجلاً مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما أنهى مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 الجلسة أيضاً على ارتفاع.

وصعد سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 4.5% بعد إعلان الشركة خططاً لاستثمار أكثر من 250 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2035، للاستفادة من الطلب المتزايد على شرائح الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع سهم أبلايد ماتيريالز بنسبة 3.2%، بينما قفز سهم سانديسك بنسبة 7.6%.

وشهدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تقلبات في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات المستثمرين بشأن استدامة موجة الصعود التي دفعت وول ستريت إلى مستويات قياسية خلال عام 2026.

وقال روس مايفيلد، محلل استراتيجيات الاستثمار في شركة بيرد (Baird) بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي: "لا تزال هذه سوقاً صاعدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وكان الزخم بدأ يتوسع ليشمل قطاعات أخرى، لكن ذلك يعتمد على بقاء أسعار النفط وأسعار الفائدة مستقرة، ومع التصعيد الأخير في الشرق الأوسط أصبحت هذه الفرضية موضع شك."

وارتفع سهم ميتا بلاتفورمز بعد تقرير لـرويترز أفاد بأن الشركة تعتزم بدء تصنيع رقائقها الخاصة بالذكاء الاصطناعي اعتباراً من سبتمبر.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بنسبة 0.81% عند 7,543.66 نقطة، فيما صعد ناسداك المركب بنسبة 1.30% إلى 26,206.89 نقطة، بينما ارتفع داو جونز الصناعي بنسبة 0.27% إلى 52,487.41 نقطة.

وسجلت 7 قطاعات من أصل 11 قطاعاً ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب، بقيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي ارتفع بنسبة 1.65%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 1.46%.

وبعد مكاسب جلسة الخميس، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 10% منذ بداية عام 2026، كما بات يقل بأقل من 1% عن أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله في 2 يونيو.

ترقب نتائج الشركات واجتماعات الفيدرالي يدعم حذر المستثمرين

ومع اقتراب انطلاق موسم إعلان نتائج الأعمال الفصلية، يتوقع المحللون، وفقاً لبيانات LSEG I/B/E/S، أن ترتفع أرباح شركات ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24% على أساس سنوي، مع مساهمة شركات التكنولوجيا بالنصيب الأكبر من هذا النمو.

ويجري تداول المؤشر حالياً عند مضاعف ربحية يقارب 20 مرة للأرباح المتوقعة، مقارنة بنحو 21 مرة قبل شهر.

وفي البيانات الاقتصادية، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل رغم تباطؤ نمو الوظائف في يونيو.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في يونيو برئاسة كيفن وورش، إلا أن محضر الاجتماع، الذي نُشر الأربعاء، أظهر أن عدداً محدوداً من صناع السياسة النقدية رأى وجود مبررات لرفع تكاليف الاقتراض قبل الاتفاق في النهاية على تثبيت الفائدة.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، تسعّر الأسواق حالياً احتمال تنفيذ رفع بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول اجتماع ديسمبر.

على صعيد الأسهم، تراجع سهم بيبسيكو بنسبة 3.3% رغم إعلان الشركة نتائج فصلية فاقت توقعات الإيرادات.

كما هبط سهم كوستكو هولسيل بنسبة 4.2% إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر بعد إعلان الشركة تباطؤ نمو المبيعات المماثلة خلال يونيو.

وتفوقت الأسهم المرتفعة على الأسهم المتراجعة داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 إلى 1، فيما بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية نحو 14.7 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 22.9 مليار سهم خلال الجلسات العشرين السابقة.