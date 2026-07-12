سال السعودية توقع عقدا مع طيران إس إف الصينية لتقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي

كشفت نتائج الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بالربع الثاني من عام 2026 تحول الشركة للخسائر، مقارنة بصافي أرباح للفترة نفسها من عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المُشترى.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 98 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل صافي ربح بلغ 82 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الأسباب الرئيسية لتسجيل خسائر تعود ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المُشترى بنسبة 40% و21% على التوالي، إلى جانب تسجيل مصاريف الاستهلاك، والتكاليف الثابتة وتكاليف التمويل في قائمة الدخل نتيجة البدء بالأعمال التشغيلية للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة.

وأظهرت نتائج بالربع الثاني من عام 2026، تراجع الربح التشغيلي إلى 17 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي بلغ 92 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2025، بتراجع نسبته 81.52%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 18.48% خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 827 مليون ريال ريال، مقارنة بـ 698 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول من عام 2026، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 69 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 153 مليون ريال بالنصف الأول من عام 2025.