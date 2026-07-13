عمومية السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية ترفض زيادة رأس المال بطرح أسهم حقوق أولوية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت عملة البيتكوين على تداولها بالقرب من مستوى 63,800 دولار خلال تعاملات الإثنين، في وقت تعرضت فيه معظم الأصول التقليدية لضغوط عقب الجولة الرابعة من الضربات الأمريكية على إيران خلال أسبوع.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 0.3% خلال آخر 24 ساعة، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2% على أساس أسبوعي.

الأسواق التقليدية تتراجع

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، حيث:

هبط الذهب الفوري بنسبة وصلت إلى 1.6% ليقترب من 4,050 دولارًا للأوقية.

قفز خام برنت بنحو 4% ليتجاوز 79 دولارًا للبرميل، وسط تضارب الأنباء بشأن وضع مضيق هرمز ومخاوف من اضطراب الإمدادات.

تراجعت سندات الخزانة الأمريكية، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2025.

انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.6%.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت ضربات على أهداف داخل إيران ردًا على هجوم استهدف سفينة حاويات، بينما ظل وضع مضيق هرمز غير واضح، بعدما نفت واشنطن إعلان طهران إغلاقه "حتى إشعار آخر".

ويُعد المضيق ممرًا لحوالي 20% من تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا.

رهانات على استمرار الفائدة المرتفعة

ترى الأسواق أن اتساع نطاق الصراع قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما أظهرت محاضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو أن بعض صناع السياسة النقدية رأوا مبررًا لرفع الفائدة قبل الإبقاء عليها دون تغيير.

وأدى ارتفاع توقعات الفائدة إلى الضغط على الذهب، الذي لا يدر عائدًا، كما انعكس سلبًا على أسعار السندات.

العملات المشفرة أكثر استقرارًا

في المقابل، بدت سوق العملات المشفرة أكثر تماسكًا:

استقر إيثريوم قرب 1,800 دولار، مرتفعًا بنحو 2% خلال الأسبوع.

تراجع سولانا إلى نحو 76 دولارًا، منخفضًا 5% خلال سبعة أيام، ليكون الأضعف أداءً بين العملات الرئيسية.

استقر XRP قرب 1.09 دولار.

تداولت دوج كوين بالقرب من 0.07 دولار.



تأثير أسهم الرقائق

أشار التقرير إلى أن الرابط الأبرز بين سوق العملات المشفرة والأسهم جاء عبر قطاع أشباه الموصلات، بعدما هبط سهم إس كيه هاينكس بنسبة 12% في بورصة سيؤول، عقب الارتفاع القوي لأسهم الشركة المدرجة في ناسداك خلال أولى جلسات تداولها يوم الجمعة.

وساهم هذا التراجع في انخفاض مؤشر كوسبي الكوري بنحو 7%، إلا أن سوق العملات المشفرة بقيت مستقرة إلى حد كبير رغم التقلبات.

البيتكوين يتجاهل التطورات الجيوسياسية

ويرى التقرير أن قدرة بيتكوين على الحفاظ على نطاق تداول ضيق رغم الضربات العسكرية، وتراجع معظم الأصول المرتبطة بالمخاطر، وإعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، تمثل تحولًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، عندما كانت العملة المشفرة تتفاعل بقوة مع أي تصعيد في منطقة الخليج.

وبحسب التقرير، أصبحت حركة بيتكوين في الوقت الحالي تعتمد بدرجة أكبر على سيولة الدولار ودورة قطاع أشباه الموصلات، في حين تتولى أسواق النفط والذهب والسندات التفاعل المباشر مع التطورات الجيوسياسية.