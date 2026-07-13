السعودية .. ‏غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال على الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول

السعودية ‏وزارة الداخلية توضح العقوبات على الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له:

‏غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال.

‏السجن مدة تصل إلى 6 أشهر.

‏الترحيل. ‏

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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