تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 13-07-2026

تقدم سعر سهم فيزا VISA INC (V) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، كما جاء هذا الارتفاع بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة اكبر لتوسيع تلك المكاسب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 344.40$، ليستهدف مستوى المقاومة 365.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد