تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 13-07-2026

واصل سعر عملة كاردانو (ADAUSD) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديدة الانحدار يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا الأداء بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر في إشارة واضحة إلى حجم الضغوط السلبية الكبير المحيط بالسعر.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1550$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 0.1390$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط