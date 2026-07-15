سعر الغاز الطبيعي يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 15-7-2026

حقق سعر المؤشر بهجومه السلبي الأخير العديد من الأهداف السلبية بملامسته لمستوى 52045 ومن ثم ليرتد بشكل سريع ليستقر قرب مستوى 52600 نتيجة للبيانات الاقتصادية الأمريكية ليعوّق ذلك فرص استئنافه للهجوم السلبي بتداولات الفترة الحالية.

نتوقع بتمركز السعر المستمر دون الحاجز المستقر عند 52810 البدء بتشكيل بعض الموجات الهابطة ليحاول من خلالها الوصول نحو 52420 ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم المتمركز قرب 52280, أما اختراقه للحاجز والثبات أعلاه سيلغي ذلك الترجيح السلبي وليمنحه فرصة لتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه أولا نحو 52960 و53115 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 52300 و 52750

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز